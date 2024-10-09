Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi\'nde Eğitimler Devam Ediyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle faaliyet gösteren Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, katılımcılara mimari restorasyon alanında teorik ve uygulamalı eğitim sunarken, kursiyerler uluslararası iş imkanı elde etme fırsatı buluyor.

09.10.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) eğitimler hız kesmeden sürüyor.

Bir yandan üçüncü dönem kayıtlarının sürdüğü, diğer yandan da eğitimlerin devam ettiği merkezde Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen olan kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Başvuruların 11 Ekim Cuma gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'ne yapılacağı kurslar hakkında 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Uluslararası iş imkanı

Kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika

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