Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi - Son Dakika
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Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

17.04.2022 10:16
Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas Belediyesi personeline yönelik başlatılan vatan sevgisi ve milli manevi değerler programı sona erdi.

Talas Belediyesi personeline yönelik başlatılan vatan sevgisi ve milli manevi değerler programı sona erdi.

Geçtiğimiz salı günü başlayan ve 4 gün boyunca tüm personelin katılımıyla devam eden program, son gün çalışanların aileleri ile vatandaşlara açık olarak düzenlendi. Programa katılan çocuklar da anlatılanları ilgiyle izledi. Programın son gününde '25 Nisan Çanakkale Kara Savaşlarının 107. Yıl Dönümü çerçevesinde Çanakkale Kahramanları' temasıyla Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli de gösterildi. Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen programda Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Nedim Kilci tarafından 'Çanakkale Ruhu' üzerinden vatan sevgisi, Milli Mücadele yaşanan fedakarlıklar ve kahramanlıklar anlatıldı.

Organizasyonda ayrıca Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında verilen mücadeleye dair çok özel fotoğraflarla anlatımlar yapan Ahmet Nedim Kilci, Milli Mücadelede yaşanan olaylardan ve Mehmetçiklerin hayat hikayelerinden kesitler sundu. - KAYSERİ

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi
Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi
Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

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Talas Belediyesi, Çanakkale, Milli, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi - Son Dakika


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