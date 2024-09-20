Talas'ta 'Rota Talas' Turları Yaz Boyu Devam Etti - Son Dakika
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Talas'ta 'Rota Talas' Turları Yaz Boyu Devam Etti

Talas\'ta \'Rota Talas\' Turları Yaz Boyu Devam Etti

Talas Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 'Rota Talas' turları yaz dönemi boyunca 1.152 kişiyi ağırlayarak Talas'ın güzelliklerini tanıttı. Ziyaretçiler, çeşitli tarihi alanları gezerek, turizme kazandırma çabalarından dolayı belediyeye teşekkür etti.

20.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:50
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Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu 'Rota Talas' turları yaz mevsiminde de aralıksız devam etti. Bu kapsamda yaz Kur'an kursları, çocuklar ve emeklilerin ağırlıklı olduğu gruplarla birlikte bin 152 kişi Talas'ın güzelliklerini gördü.

Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Türk, Ermeni ve Rum olmak üzere üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas'ın tarihi ve kültürel dokusu turizm değerleri arasına katılıyor.

Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan 'Rota Talas' turları yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda yaz döneminde dernekler, vakıflar ve il dışından gelen heyetlerin yanı sıra özellikle öğrenciler, Kur'an kursu ve emeklilerden oluşan gruplara üstü açık gezi otobüsüyle Talas turları düzenlendi.

Bu turlar kapsamında ziyaretçiler Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanları gezdi.

Rota Talas turları kapsamında düzenlenen programlara katılanlar, gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını ifade ederken, bunların turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta 'Rota Talas' Turları Yaz Boyu Devam Etti - Son Dakika

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