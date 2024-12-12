Talas'ta Şeffaf Oda Uygulaması 150. Haftasını Kutladı - Son Dakika
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Talas'ta Şeffaf Oda Uygulaması 150. Haftasını Kutladı

Talas\'ta Şeffaf Oda Uygulaması 150. Haftasını Kutladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulaması, 150. haftasında vatandaşların görüşlerini dinleyerek hizmete daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor. Uygulama, resmi kurum taleplerinin de toplanarak yerlerine ulaştırıldığı bir başvuru merkezi haline geldi.

12.12.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından üç yıl önce Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulaması 150. haftasına ulaştı.

Başkan Yalçın ve belediye yetkililerinin her hafta çarşamba günü 90 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük altıncı, Kayseri'nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana'da gerçekleştirdiği uygulama bu hafta da yine ilgi odağı oldu. Mevlana Meydan Parkı içinde yer alan Şeffaf Oda'da, 150 hafta boyunca vatandaşların istek ve görüşleri ele alındı çeşitli konulardaki projeleri değerlendirildi. Uygulamayla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talaslı hemşehrilerimizin hizmete daha hızlı ulaşmaları adına gerçekleştirmiş olduğumuz Şeffaf Oda'da Başkanlı Baş Başa programının bu hafta 150'ncisi gerçekleştirildi. Böyle önemli bir programı istikrarla, vatandaşın taleplerini dinleyerek, çözüm üreterek devam ettiriyoruz" dedi.

"Şehrin başvuru merkezi"

Başkan Yalçın, sadece Talas Belediyesi ile ilgili istek ve görüşlerin gelmediğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız belediyemiz başta olmak üzere resmi kurumlarla ilgili taleplerini bize iletiyorlar. Burada SGK'dan tutun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Büyükşehir Belediyesi'nden Tük Telekom'a kadar bütün talepleri burada toplayıp yerlerine ulaştırıyoruz. Yani burası şehrin ortak hafızasını oluşturan bir başvuru merkezi oldu" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Şeffaf Oda Uygulaması 150. Haftasını Kutladı - Son Dakika

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