Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Rektör Çomaklı'nın misafiri oldu - Son Dakika
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Rektör Çomaklı'nın misafiri oldu

04.03.2022 16:10
Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Rektör Çomaklı'nın misafiri oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette Korkut'a; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve aynı zamanda Erzurum İmam Hatipliler Derneği Başkanı (ERZİMDER) Cemil İlbaş refakat etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayarak memnuniyetini ifade eden Prof. Dr. Ömer Çomaklı, misafirlerine Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi verirken, yakın zamanda YÖK tarafından verilen Araştırma Üniversitesinin unvanının da imkanlarından bahsetti. Atatürk Üniversitesinin 500 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla dev bir eğitim merkezi haline geldiğini ifade eden Rektör Çomaklı, mezunların ise Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu olarak daima yenilikçi ve kaliteli eğitimden yana olduklarını belirten Dr. Hüseyin Korkut, eğitim yuvası olan Atatürk Üniversitesi ile çeşitli alanlarda iş birliklerinde bulunacaklarını aktardı.

Korkut, kendisinin de eğitim hayatına Erzurum'da başladığını söyleyerek, Dadaşlar diyarının kendisi için faklı bir konumda olduğunu, Erzurum'da gerçekleşen olayları yakından takip ettiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Rektör Çomaklı'nın misafiri oldu

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Atatürk Üniversitesi, Hüseyin Korkut, Ömer Çomaklı, Korkut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Rektör Çomaklı'nın misafiri oldu - Son Dakika


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