Tanrıöver'in Başarı Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tanrıöver'in Başarı Duyurusu

Tanrıöver\'in Başarı Duyurusu

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tanrıöver, başarı puanını 16'ya yükselttiklerini açıkladı.

03.01.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göreve yeni atanan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, "Göreve geldiğimde tüm iller arasında başarı puanımız 31 iken il müdürlüğümüzün başarı puanı 16'ya yükseldi" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, beraberindekilerle Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Göreve geldiğinden bu yana müdürlüğün performansında önemli bir iyileşme olduğunu belirten Tanrıöver, "Göreve geldiğimde tüm iller arasında başarı puanımız 31 iken il müdürlüğümüzün başarı puanı 16'ya yükseldi" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumunun saygınlığına yakışır şekilde vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuğunu ve hizmet odaklı çalışmanın önemini vurgulayan Tanrıöver, kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdam teşvikleri konularında da açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Çetin de, Tanrıöver'e yeni görevinde başarılar dilerken, "Antalya, dinamik bir şehir olduğu için sosyal güvenlik sistemi de oldukça hareketli. Böylesine bir şehirde bu denli başarılı bir performans sergilenmesi memnuniyet verici. Sosyal güvenlik alanında özveriyle çalışan personelimize teşekkür ederim. Özellikle vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm bulunması noktasında yürütülen insan odaklı çalışmalarınızdan büyük memnuniyet duydum. İlimizde sosyal güvenlik alanında çalışmalarınızda her daim destek olacağım. İnsan odaklı çalışmalarınızdan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Ziyarette AK Parti İl Başkan yardımcıları Cüneyt Doğan, Necip Çetinkaya, Hıfzullah Şahbaz ve Zihni Kilit de hazır bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, antalya, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tanrıöver'in Başarı Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:31:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tanrıöver'in Başarı Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.