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Tarihi diziler bu kalpakların satışlarını arttırdı - Son Dakika

Tarihi diziler bu kalpakların satışlarını arttırdı

16.02.2022 10:46
Tarihi diziler bu kalpakların satışlarını arttırdı

Tarihi Türk dizilerinin popülerleşmesi ile 'Göktürk' olarak isimlendirilen geleneksel kürklü kalpaklara ilgi de arttı.

Tarihi Türk dizilerinin popülerleşmesi ile 'Göktürk' olarak isimlendirilen geleneksel kürklü kalpaklara ilgi de arttı.

Dizilerde çokça kullanılan bu kapaklar, özellikle tarihi dizi tutkunları tarafından oldukça ilgi görüyor. Bahsi geçen kalpakların ağırlıklı olarak Rusya'da satıldığını söyleyen satıcı Burak Bulut, Eskişehir'in de en az Moskova kadar soğuk olmasından dolayı vatandaşların bunları tercih ettiğini belirtti. Bulut, "Bu kürklü kalpaklar Göktürk olarak biliniyor. Diğer isimleri ise 'Toskana' ve 'Börk' olarak geçiyor. Ağırlıklı olarak Rusya tarafında satılıyor, Eskişehir'de ilk biz satmaya başladık. Eskişehir soğukluk bakımından nerdeyse Moskova'ya kafa tuttuğundan, vatandaşlar soğuktan korunmak için bunu tercih ediyor" dedi.

"Müşterilerim çoğunlukla tarihi dizi tutkunları oluyor"

Tarihi dizilerinin popüler olmasının satışlarını arttırdığını belirten Burak Bulut, ilginin geçen senelere göre daha fazla olduğunu söyledi. Bulut, "Tarihi dizilerinden dolayı satışlarımız çoğalmaya başladı. Geçen senelerde biraz daha durgundu, şu sıralar dizilerin de etkisiyle satışlarımız iyi. Müşterilerim çoğunlukla tarihi dizi tutkunları oluyor. Eskişehir'de bu kalpakları sadece ben satıyorum. Fiyatlar 300 ile 600 lira arasında değişiyor. Orijinal kuzu derileri, kendi yaptıklarımız var, fiyatlar deri farkına göre değişiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Tarihi diziler bu kalpakların satışlarını arttırdı
Tarihi diziler bu kalpakların satışlarını arttırdı
Tarihi diziler bu kalpakların satışlarını arttırdı

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Eskişehir, Moskova, Rusya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi diziler bu kalpakların satışlarını arttırdı - Son Dakika


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