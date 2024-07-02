Tarım aleti çalan 3 hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Tarım aleti çalan 3 hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, M.D., S.K. ve Y.G. isimli 3 şüpheli, 122 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı tarım aletleri sahiplerine teslim edilirken zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.07.2024 19:39
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Tarım aleti çalan 3 hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı tarım aletini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 süpheli tutuklandı.

Akçadağ ilçesinde iki ayrı tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. 122 saatlik kamera görüntülerinin izlenerek yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D., S.K. ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı tarım aletleri Kuluncak ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edilirken 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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