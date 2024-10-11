Tarımsal Destekleme Modeli Değişiyor - Son Dakika
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Tarımsal Destekleme Modeli Değişiyor

Tarımsal Destekleme Modeli Değişiyor

Tarım Bakanlığı, Erzincan'da yeni destekleme modeli ve planlı üretim hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

11.10.2024 09:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel ve hayvansal desteklemelerde değişikliğe gidilerek yeni destekleme modeline geçilmesi ile ilgili olarak tarımsal kuruluş temsilcileri ile tarımsal örgütlerin temsilcileri bir araya geldi.

Tarım sektöründe uygulamaya konulan yeni destekleme modeli konusunda Erzincan'daki tarımsal kurum temsilcileri ile tarımsal örgüt temsilcileri bilgilendirildi.

Erzincan İl Halk Kütüphanesinde yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, ESK Erzincan Kanatlı Kombinası Müdür Vekili Elif Güler, Erzincan İl Özel İdaresi, DSİ, TMO. Tarım Kredi Süt Fabrikası temsilcileri ile Erzincan'da bulunan yetiştirici ve üretici birlikleri ile kooperatifleri başkan ve müdürleri katıldı.

Düzenlenen toplantıda ilk olarak Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin tarafından bitkisel üretimde 2025 yılından itibaren 3 yıl süreyle uygulanacak olan yeni destekleme modeli ve planlı üretim anlatıldı. Yeni destekleme modelinde çiftçilerin 3-4 kat daha fazla destekleme alacaklarını söyleyen İl Müdürü Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yıldan itibaren üreticilere daha fazla destek sağlayacağını kaydetti.

Ardından toplantıda sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse ise hayvansal üretimde uygulanacak yeni destekleme modeli konusunda katılımcılara bilgi verdi. Erzincan'ın et ve süt bölgesine dahil edilmesinin ayrıca Erzincan'da 2 birlik ve bir kooperatifin birinci sınıf örgüt seçilmeleri nedeniyle üreticilerin diğer bölgelere göre ekstra destekleme alacağını vurgulayan Daire Başkanı İslam Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık desteklemelerine 4 kat artırarak üreticilere daha fazla destekleme sağlayacağını söyledi.

Toplantıda daha sonra üretici ve yetiştirici birliklerinin temsilcileri ile diğer katılımcılarla istişarede bulunularak sorulara yanıt verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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