Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal - Son Dakika
Üye Girişi

Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal

22.06.2022 14:55
Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal

Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçiler bugünlerde tarla ve bahçelerde görev almaya başladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçiler bugünlerde tarla ve bahçelerde görev almaya başladı.

Mevsim gereği tarla ve bahçelerde dikim ve üretim aşamalarında görev alan mevsimlik işçilerini tarlada ziyaret eden Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal etti. Başdirek Mahallesi sakinleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Türkoğlu, ilçeye mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşların taleplerini dinleyerek işlerinde kolaylıklar diledi. Mevsimlik işçiler ise bugünlerde tüketim ürünlerinin fiyatının artmasından şikayetçi olup, gündelik çalışma ücretlerinin azlığından şikayetçi oldular. - MALATYA

YORUMLAR
500
Türkiye Şampiyonu olarak döndüler Türkiye Şampiyonu olarak döndüler Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaatında çalışan işçilerle bir araya geldi Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaatında çalışan işçilerle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:02:54. #1.12#
SON DAKİKA: Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement