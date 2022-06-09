Tarsus'ta Ceylan Ertem Rüzgarı - Son Dakika
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Tarsus'ta Ceylan Ertem Rüzgarı

09.06.2022 14:09
Tarsus'ta Ceylan Ertem Rüzgarı

Tarsus Belediyesi’nin paydaşı olduğu ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik festivali kapsamında Ceylan Ertem, Tarsus’ta sahne aldı.

Tarsus Belediyesi'nin paydaşı olduğu ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik festivali kapsamında Ceylan Ertem, Tarsus'ta sahne aldı.

Ceylan Ertem, Uluslararası Mersin Müzik Festivali kapsamında Tarsus'ta sahne aldı. Binlerce katılımcının takip ettiği ve Rasim Dokur Baca Meydanı'nda gerçekleştirilen konser, renkli görüntülere sahne oldu. Pop müzikten halk müziğe geniş bir yelpazede şarkılar seslendiren Ertem, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Ertem, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Genç sanatçı, Tarsus'a karayolu ile ulaştığını ve doğal güzelliklerini yolculuk esnasında deneyimlediğini de sözlerine ekledi.

CEYLAN ERTEM'E TEŞEKKÜR

Konser sonunda Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan sahneye çıkarak, Tarsuslular'a unutulmaz anlar yaşatan Ceylan Ertem'e teşekkürlerini illetti. Başkan Bozdoğan, "Bugün bu güzel geceyi bizlere yaşatan, güzellik katan Mersin Müzik Festivali'nin yürütme kuruluna ve çok değerli ilk gördüğüm günden beri Tarsus için inanılmaz çalışmalar yapan Selma Yağcı'ya özellikle alkışlarınızı göstermenizi istiyorum. Tabii geceyi bu kadar güzel taçlandıran Ceylan Hanım ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Tarsus'ta sizleri görmekten çok mutlu olduk" diyerek konuştu.

BAŞKAN BOZDOĞAN: "ÜRETEN, EMEK VERİLEN VE SEVGİ OLAN BİR KENTTE UMUT HİÇBİR ZAMAN TÜKENMEZ"

Başkan Bozdoğan, Tarsus'un sanata her zaman ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, "Her zaman eğiten, üreten sağlıklı, kültürlü Tarsus'un altyapısını oluştururken şunu düşünmüştüm. Evet, buraya koca bir köy diyorlardı, koca bir kasaba diyorlardı. Ama insanların hayallerini gerçekleştirdiği, projelerini hayat geçirdikleri zaman bir kentin ne kadar değiştiğini, karanlıktan nasıl aydınlığa çıktığını herkes çok net bir şekilde gördü. En önemlisi emek olan bir kentte, üreten bir kentte ve sevgi olan bir kentte umut hiçbir zaman tükenmez. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Konserde sanatçı Ceylan Ertem'e çiçek ve Tarsus hatırası takdim eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, orkestra ile de tek tek selamlaşarak sevgilerini iletti.

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Kaynak: ANKA

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Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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