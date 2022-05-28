Tarsuslu gaziler Sarıkamış'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Tarsuslu gaziler Sarıkamış'ı ziyaret etti

28.05.2022 12:08
Tarsuslu gaziler Sarıkamış'ı ziyaret etti

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi ile Türkiye Kuvay-i Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi üyelerine Kars Sarıkamış ziyaret programı organize etti.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi ile Türkiye Kuvay-i Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi üyelerine Kars Sarıkamış ziyaret programı organize etti.

Program çerçevesinde, Tarsuslu gaziler yol güzergahında bulunan Doğu Anadolu illerini ziyaret etmenin yanı sıra tarihi yerleri görme imkanı buldu. Gaziler, Kars'ta birçok yeri gezerek bir nevi zaman tünelinde geçmişi hatırladı. Yaklaşık 200 kişilik gazi grubu ilk olarak Kars Kalesi önünde bulunan bedesteni gezdi. Kars Müzesini de gezen gaziler, burada bulunan Selçuklu döneminden kalan eserleri inceledi. Ardından Ermenistan sınırında bulunan Ani Harabeleri ziyaret edildi. Son olarak Sarıkamış Şehitliğini ziyaret edip vatan uğruna canını feda edip, karların soğuk kucağına gömülen şehitler için dua edildi.

Ardından Tarsus'a dönen ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından çiçekler ile karşılanan gaziler, duygulu anlar yaşadı. Gaziler böylesi anlamlı bir geziden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçen Tarsus Belediyesi ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Bozdoğan'da çiçekleri gazilere uzatarak bu tarz gezilerin sürekli olacağını ve sosyal faaliyetlerin her zaman devam edeceğini söyledi. - MERSİN

Tarsuslu gaziler Sarıkamış'ı ziyaret etti
Tarsuslu gaziler Sarıkamış'ı ziyaret etti

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Kaynak: İHA

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