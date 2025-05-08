Taşköprü\'de Satranç Turnuvası Düzenleniyor

Taşköprü Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında satranç tutkunlarını bir araya getirecek.

Taşköprü Belediyesi öncülüğünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Taşköprü Meslek Yüksekokulu'nun katkılarıyla düzenlenecek turnuva, Taşköprü MYO'da gerçekleştirilecek. Turnuva, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksekokul düzeyindeki öğrencilerinin katılımına açık olacak. Her öğrenci, doğum yılına göre belirlenen uygun kategoride yarışabilecek. Toplamda 13 ayrı kategoride gerçekleştirilecek turnuvada, başvurular okul müdürlükleri aracılığıyla yapılıyor. Son başvuru tarihinin 11 Mayıs olduğu duyuruldu.

200 öğrenci ile sınırlı olacak turnuva "4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. - KASTAMONU