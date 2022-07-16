Tatil dönüşü trafik çilesi başladı - Son Dakika
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Tatil dönüşü trafik çilesi başladı

16.07.2022 16:42
Tatil dönüşü trafik çilesi başladı

Kurban Bayramı nedeniyle 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan ve 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılması ile sona erecek olan resmi tatil süresince Bodrum'a akın eden tatilcilerin geri dönüşe geçmeleri ile Bodrum-Milas Karayolu'nda aşırı yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı nedeniyle 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan ve 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılması ile sona erecek olan resmi tatil süresince Bodrum'a akın eden tatilcilerin geri dönüşe geçmeleri ile Bodrum-Milas Karayolu'nda aşırı yoğunluğa neden oldu.

Zaman zaman tıkanma noktasına gelen trafik, yol kenarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlar için zulüm haline geldi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Bu kadar insan, bu kadar araç Bodrum'un neresinden geliyor anlamış değiliz. 24 saat bu araç trafiği var. Kendi memleketimizde misafir gibi olduk. Ambulanslar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. Sürekli siren sisleri duyuyoruz" sözleriyle yaşanan yoğunluğu eleştirdiler. Mesai bitişi Bodrum'dan Milas'a doğru trafikte yol alan bir vatandaş ise attığı sosyal medya hesabından paylaştığı video görüntüsünde, "Şu an Güvercinlik'teyiz. Kuyruk muhtemelen Milas'a varmıştır" sözleriyle trafik yoğunluğunu dile getirdi. - MUĞLA

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Bodrum'da tatilciler erken dönüşe geçti, trafik çilesi başladı Bodrum'da tatilciler erken dönüşe geçti, trafik çilesi başladı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatil dönüşü trafik çilesi başladı - Son Dakika

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