Tatilpark sokakta yaşayan vatandaşlara yuva oldu - Son Dakika

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatı doğrultusunda zorlu kış şartlarında barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için Tatilpark Tesisleri tahsis edildi.

Yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışı ve soğuk hava, sokakta yaşayan vatandaşlar için zorlu bir dönemi de beraberinde getirdi. Yalova Belediyesi, sokakta yaşayan vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi amacıyla Tatilpark Tesisleri'nin kapılarını açtı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yaptığı açıklamada durumu yakından takip ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl yine zorlu kış şartlarında barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı Tatilpark'ta misafir etmiştik. Kar yağışıyla birlikte soğuk havadan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için bu yılda aynı uygulamayı yaptık. Kendilerini bu süreçte Tatilpark'ta misafir edeceğiz. Kalacak yerin haricinde, yiyecek konusunda da kendilerinin yanındayız. Her zaman elimizden geldiğince desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - YALOVA