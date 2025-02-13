Tatvan\'da Berat Kandili Programı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Berat Kandili münasebetiyle İbadullah Camii'nde program düzenlendi. İlçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in de katıldığı programda vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dualar etti.

Tatvanlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, din görevlileri tarafından kandilin manevi önemi üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Program sonunda tüm katılımcılar hep birlikte ellerini semaya açarak dualarını etti.

Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin ardından Tatvan Kaymakamı Demir ve protokol üyeleri vatandaşlara kandil simidi ikram ederek bu mübarek gecenin bereketini paylaştı. Kaymakam Demir, "Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Tatvan halkı, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür manevi buluşmaların önemine vurgu yaptı. - BİTLİS