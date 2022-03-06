Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi

06.03.2022 13:10

Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgiBİTLİS Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen ve ikincisi düzenlenen Dengbej Gecesi yoğun ilgi gördü.

Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen ve ikincisi düzenlenen Dengbej Gecesi yoğun ilgi gördü.

Yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile bölgede sosyal belediyeciliğin önde gelen belediyelerinden olan Tatvan Belediyesi, 'Dengbej Gecesi'nin ikincisi ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tatvan Belediyesi, dengbejlerin geçmişte hünerlerini köy köy gezerek icra ettikleri, bugün ise unutulmaya yüz tutmuş geleneği yaşatmaya çalışmaları amacıyla vatandaşları bu tür etkinliklerde bir araya getirmeye devam ediyor. İkincisi düzenlenen 'Dengbej Gecesi'ne katılan Hozan Mahkum (Mahkum Nazlıcan), Dengbej İsmete Erdişe (İsmet Sadak), Dengbej Şirine Motki (M. Şirin Köse) ve Cihan Tünkler gibi sanatçılarının seslendirdiği ezgiler ile katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Dengbejler okudukları ezgilerin hikayelerini de anlatarak dengbejliğin anlamlı olmasına katkıda bulundu. Dengbejlerin yanı sıra hareketli şarkılar ile vatandaşlar gecede doyasıya eğlendi.

Dengbejler adına güzel bir etkinlik olduğunu belirten Mahkum Nazlıcan, "Bu kültürü yaşattıkları için Tatvan Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu kültürümüzü de yüzyıllara taşımalarını temenni ediyoruz. Devamının olmasını herkes istiyor. Biz de bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceğiz. Halkımıza teşekkür ediyorum ilgileri çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Dengbejliğin devamının gelmesini istediğini ve kültürün kaybolmaması gerektiğini dile getiren İsmet Sadak ise "Bugün çok güzel geçti. İnşallah bir daha da sizlere misafir oluruz. Daha güzel şarkı, türkü ve dengbejliği söyleriz. Dengbej bizim kültürümüz, inşallah daha güzel olur ve devamı da gelir" şeklinde konuştu.

Dengbejliğin dededen kalma bir meslek olduğunu ve genç yaşta devam ettirmeye çalıştığını vurgulayan Cihan Tünkler de, "Dengbejlik kültürü memleketimizde oldukça yaygın. Benimki de dedemden gelme bir meslek diyebilirim. Bunu devam ettirmek çok güzel. Bu genç yaşta ben de dengbejliğe başladım. Mutluyum ve böyle bir ortamda da olmak beni çok daha mutlu etti. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi
Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi
Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi

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Tatvan Belediyesi, Tatvan, Bitlis, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan'da 'Dengbej Gecesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika


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