Tatvan'da Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor

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Tatvan'da gökkuşağı görsel şölen sundu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı vatandaşları mest etti.

Doğanın bu eşsiz güzelliğini gören bir vatandaş, cep telefonuyla anı ölümsüzleştirerek görüntüledi. Renk cümbüşüyle gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Tatvan'da yağmurun ardından sık sık ortaya çıkan bu tür doğal güzellikler, doğaseverler için adeta bir görsel şölen sunuyor.