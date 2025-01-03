Tatvan\'da Kadın Kooperatifi Kuruldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınların üretim gücünü artırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Tatvan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Tatvan Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirilen kooperatif, ilçedeki kadınların emeklerini bir araya getirerek üretimden pazarlamaya kadar her aşamada daha güçlü ve sürdürülebilir projeler yürütmeyi hedefliyor. Tatvan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yerel ürünlerin üretimi ve pazarlanması noktasında projeler geliştirecek.

Kooperatifin kurulmasının ardından kadın girişimciler, Kaymakam Dr. Remzi Demir'i makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında kadınlar, kooperatifin faaliyet planları ve projeleri hakkında bilgi verirken, üretim süreçlerinde yerel yönetimin desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demir, kadınların üretime katılmasının toplumsal kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, "Tatvan'da kadınlarımızın bir araya gelerek böyle bir kooperatif kurmuş olması bizleri son derece mutlu etti. Kadın emeğini görünür kılmak ve onların üretim sürecine dahil olmasını sağlamak, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu meyanda kaymakamlık olarak bizler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

Kadın istihdamını artırarak daha çok kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kooperatif Başkanı Ayşe Karaman ise "Birlikten güç doğar" diyerek çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Katkılarından dolayı Kaymakam Demir'e teşekkürlerini ileten Karaman, kooperatif olarak ilk etapta el emeği ürünlerin değerlendirilmesi, yöresel gıda üretimi ve çeşitli atölye çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmeyi planladıklarını ifade etti. - BİTLİS