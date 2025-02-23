Tatvan\'da Kar ve Buz Tehlikesi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar ve buz kütleleri tehlike oluşturuyor.

Tatvan'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sonrasında çatılarda biriken kar ve dev buz kütleleri, vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Bazı yerlerde çatılardaki buz sarkıtlarının 2 metreye yaklaştığını ifade eden Metin Güngör isimli vatandaş, "Yoğun kar yağışı nedeniyle her yer donmuş. Camlar bile buz tutmuş" dedi.

Öte yandan yetkililer ise çatılardan düşebilecek kar ve buz parçalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİTLİS