Tatvanlı güreşçiler Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika

- Tatvanlı güreşçiler Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor

BİTLİS - Tatvan Belediyesi Güreş Takımı, 3 Mart Yozgat'ta düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest Güreş Grup Turnuvası'na Bitlis'i temsilen katılan Tatvanlı güreşçiler 4 altın, 1 bronz olmak üzere 5 madalya ile büyük başarı elde etmişti. Tatvan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yer alan 5 güreşçi, bu başarısını 3-6 Mart tarihleri arasında Yozgat'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da göstermek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dereceye giren güreşçiler, Tatvan İlçe Gençlik ve Spor tesisinde haftanın 6 günü Onur Öztemiz gözetiminde minderde ter dökerek Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

5 sporcu ile 3 Mart Yozgat'ta yapılacak Türkiye Şampiyonuna katılacaklarını ve onun için çalışmalara devam ettiklerini belirten Güreş Antrenörü Onur Öztemiz; "İl turnuvasında dereceye giren sporcularımız ile Ardahan'da yapılan Bölge Turnuvasında 4 altın, bir bronz madalya aldık. 5 sporcu ile 3 Mart Yozgat'ta yapılacak Türkiye Şampiyonuna katılacağız. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. 4gün teknik taktik, 2 gün ise fitness antrenman yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. 2 yılda bir yapılan liseler arası Dünya Şampiyonası var. Amacımız orada Türkiye şampiyonu olup, dünyada ilimizi, memleketimizi ve Türkiye'yi temsil etmek ve Türkiye Şampiyonasından döndükten sonra çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Tüm gençleri spor tesislerini kullanmaya davet ettiğini söyleyen Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak; "Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlüğümüz bünyesinde ilçemizde bulunan spor salonu, futbol sahası ve Gençlik Merkezinde gençlerimize hizmet vermekteyiz. Tüm gençleri tesislerimizi kullanmaya davet ediyoruz. Burada spor ve kültürel aktivitelere katılabilirler. Geleceğin sporcularını, sosyal insanlarını çıkarmak amacındayız" dedi.

Ardahan okullar arası grup müsabakalarında altın madalya kazandığını söyleyen güreş sporcusu Muhammet Mustafa Kılıçer; "15 yaşındayım. Ardahan'da düzenlenen okullar arası lise turnuvasında altın madalyanın sahibi oldum. Sıradaki hedefim Yozgat'ta olacak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıp Bitlis'i temsil etmektir" şeklinde konuştu.

Hedefinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu ve ondan sonra da Dünya Şampiyonu olmak istediğini dile getiren güreş sporcusu Enes Dinç;" Ardahan Okullar arası güreş grup müsabakalarında kendi kilomda bölge şampiyonu oldum. Hedefim Türkiye Şampiyonluğu. Allah'ın izniyle ondan sonra da Dünya Şampiyonluğudur. Güreş sporunda en zor olay tartıya çıkmaktır. Maçlara başladığınız zaman çok güzel bir atmosfer oluyor" ifadelerini kullandı.