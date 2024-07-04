Tavas Belediyesi İlkokulu Bitiren Öğrencilere Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika
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Tavas Belediyesi İlkokulu Bitiren Öğrencilere Bisiklet Hediye Etti

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Denizli'nin Tavas ilçesinde ilkokulu başarıyla tamamlayan 393 öğrenciye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık tarafından bisiklet hediye edildi.

04.07.2024 09:19  Güncelleme: 09:25
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Tavas Belediyesi ilkokulu bitiren öğrencileri bisikletle ödüllendirdi

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde ilkokulu başarıyla tamamlayarak 5. sınıfa geçen 393 öğrenciye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık tarafından bisiklet hediye edildi.

Tavas Belediyesi ilçe eğitim gören ve ilkokul 4. sınıfı tamamlayıp 5. sınıfa geçen tüm öğrencilere bisiklet hediye etti. Bağlar Mesireliğinde düzenlenen teslim törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, eşi Dilek Tatık, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılışını çocuklarla birlikte yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Verdiğimiz tüm sözleri tek tek tutup, Tavas'ı yarınlara taşıyacağız. Ben aday olduğumda da Tavas'ta hep beraber kardeşçe yaşamayı hayal ettim. Siyasi ötekileştirmenin bittiği, herkesin kardeşçe yaşadığı bir Tavas hayal ettim. Göreve geldiğimiz günden itibaren adım adım ilerleyerek bu hayalimizi inşa ediyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Tavas Bağlar Mesireliğinde gerçekleştirdiğimiz törende, ilkokul eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize, bisikletlerini teslim etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadık. Bu projeyle, çocuklarımızın eğitim başarılarını ödüllendirirken, aynı zamanda onların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlamayı amaçladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğunu ve heyecanını paylaşmak bizler için büyük bir onurdu. Sevgili çocuklar, bisikletlerinizi güle güle ve sağlıklı günlerde kullanmanızı diliyorum" dedi.

Hayata geçirilen anlamlı proje için Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve ekibini kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da "Kadir kardeşimle beraber bu yolculuğa çıktığımızda, bu şehirde insanların mutlu olduğu, bizle beraber herkesin yüzünün güldüğü bir şehir hayaliyle yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Törende bisiklet hediyesi almaya hak kazanan öğrencilere uyarılarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Muhammet Baki Akdağ, çocuklara bisikletle trafikte nasıl davranmaları konusunda bilgiler verdi. Bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken trafik kurallarını hatırlatan Akdağ, gündüzleri açık renkli, geceleri ise fosforlu elbise giymenin önemine dikkat çekti.

Törende yapılan konuşma ve bilgilendirmelerin ardından bisiklet almaya hak kazanan 393 öğrenciye hediyeleri Başkan Çavuşoğlu, Başkan Tatık ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Başkan Tatık ve eşi, aldıkları hediyeyi harmandalı oynayarak kutlayan öğrencilerle beraber, kentte bisiklet turu attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavas Belediyesi İlkokulu Bitiren Öğrencilere Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavas Belediyesi İlkokulu Bitiren Öğrencilere Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika
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