Tavaslı Öğrenciler Dartta Üst Üste Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Yerel

Tavaslı Öğrenciler Dartta Üst Üste Şampiyon Oldu

Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu, dartta yıldız kızlar kategorisinde iki kez şampiyon oldu.

14.03.2025 14:08
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- Tavaslı öğrenciler, dartta 2 kez üst üste şampiyon oldu

DENİZLİ - Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği, 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Karabük'te gerçekleşen okullar arası Türkiye Dart Şampiyonası'nda Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde şampiyon oldu.

Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu; 2023-2024 sezonunda 2-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum'da, 2024-2025 sezonunda 28 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında Karabük'te gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda yıldız kızlar kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

Okulda alınan bu üst üste iki Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra birçok milli sporcuyu da yetiştiren ve dart sporcusu yetiştirme merkezi haline gelen Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu bu konuda çalışmalarına ara vermeden sporcuları yetiştirmeye devam ediyor.

Elif Dilara Davulcu: "Dartı hiç bilmiyordum düzenli çalışmayla Avrupa 2.'si olduk"

Düzenli çalışmayla başarılarının devamın geldiğini ifade eden milli dart sporcusu Elif Dilara Davulcu, "Darta ilk olarak 4. sınıfta seçmelerine katılarak başlamıştım. O seçmelerde başarılı olamama rağmen hiç pes etmedim. Dartı hiç bilmiyordum. Duvarlara atıyordum. Sonrasında azim ve çalışmamla geliştirdim. Sonrasında ilk gittiğim turnuvada Türkiye ikincisi oldum. Sonra başarılarım artarak devam etti. İspanya'ya gittim ve orada da Avrupa ikincisi oldum. 2024 yılında milli takıma gittim. Orada da takım olarak Avrupa ikincisi olduk. Bu başarıyı devam ettirmek için her gün çalışıyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmıyorum. Günde en az 4 saat çalışıyorum. Bu 8 saate kadar çıkıyor. İleride başarılarımı artırarak beden eğitimi öğretmeni olmak ve spora hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Nazif Salgut: "Dartta çok güzel başarılar elde ettik"

Okulda alınan başarıların mimarlarından Beden Eğitimi Öğretmeni ve Dart Antrenörü Nazif Salgut ise, "Tavas ilçemizde kulüp düzeyinde ve okul sporları bazında özellikle Dart branşında bir çok başarıya imza attık. Son iki sezonda da okul sporları yıldız kızlarda Türkiye şampiyonu olduk. Daha öncesinde de iki milli sporcu çıkardık. Bu konuda özverili çalışmaları yaparak ilçemize bu başarıları kazandırdık. Öğrencilerimizin uygun zamanlarda çalışması için 11 tane dart tahtamız var. Bunun dışında profesyonel olarak yarışmalara katılan öğrencilerimiz için ayrı odamız var. Orada daha teknik çalışmalar yapıyoruz. Saat sınırlaması yok. Ders saatlerinde olur. Okul çıkışında antrenman saatlerinde olur. Zaten bu yoğun emeği çabayı vermeden bu başarılar elde edilemiyor. Bu konuda da Serkan hocamla ortak hareket ediyoruz. Bu şekilde güzel başarılar elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Alparslan Ülgen: "Bu başarının temelinde beden eğitimi öğretmenlerimizin özverili gayret ve çalışmaları var"

Başarılarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Alparslan Ülgen, "Başarılarımızın temel nedeni Nazif Salgut hocam ve Sultan Urkay hocamın özverili çalışmalarından kaynaklanıyor. Sağ olsunlar mesai saatleri dışında da öğrencilerimizi müsabakalara hazırlıyorlar. Evlerinden kendi çocuklarından feragat ediyorlar. Öğrencilerimizin çalışması için daha iyi yerlere gelmesi için, başarı kazanmaları için okulda gece gündüz demeden çalışıyorlar ve bu başarılar geliyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Tavas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavaslı Öğrenciler Dartta Üst Üste Şampiyon Oldu - Son Dakika

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