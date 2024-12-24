Tavasoğulları Konağı Tehlikede - Son Dakika
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Tavasoğulları Konağı Tehlikede

Tavasoğulları Konağı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya; koruma önlemleri acil gerekmekte.

24.12.2024 23:02
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Tavasoğulları Konağı kurtarılmayı bekliyor

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan tarihi konağın son hali yürekleri burkuyor. Yıkılmaya yüz tutmuş konağın kurtarılması için çağrıda bulunan araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, "Bu tarihi konakta önümüzdeki günlerde en azından yıkılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş koruma altındaki Tavasoğulları Konağı gün geçtikçe yok oluyor. Asırlık konağın uzun yıllar bölgedeki idarecilerin konaklandığı alan olarak kullanılmış. 1700'lü yıllarda Muğla Valiliği, İzmir ve Denizli muhassıllığı yapan Tavasoğulları ailesine ait Hırka Mahallesi'ndeki konak bakımsızlıktan ve ilgisizlikten yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış. Tarihi konağın arka bahçesine bakan bölümlerinde çökmelerinde yaşandığını anlatan araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, "Bulunduğumuz bölgede daha önceden de 1200-1300'lü yıllarda Tavaslı Oğulları Beyliği vardı. O sülaleden gelen ailelerden Tavaslı oğlu Ömer ağa önce Kale bu gün Kale olarak bildiğimiz ama tarihte Tavas olarak geçen ilçenin ilçe başkanlığını yapmış yani kaymakamlığını yapmış. Daha sonra Muğla Valiliği yapmış. Denizli Muhassılığını yapmış. Yani muhassıl demek vergi toplama müdürlüğünü yapmış. Aydın Muhassılığını yapmış. Kuşadası Muhassılığını yapmış. Osmanlı sarayında kapı kulluk yapmış. ve Osmanlı donanmasında gemiler yapmış olan bölgenin önemli ailelerinden bir tanesi. Tavaslıoğulları Batı Anadolu'da önemli. Osmanlı Devleti için önemli hizmetler görmüş" dedi.

Konak kanlı aile içi çekişmelere şahitlik etmiş

Konağın tarihinde aile içi çekişmelere de şahitlik ettiğini anlatan araştırmacı yazar Afatoğlu, "Aile içinde çıkan güç savaşında bu konakta 40 kişinin öldürdüğü söyleniyor. Bu katliamdan sadece bir genç çocuk kurtulmuş. Bu çocuk Manisa'daki Saruhanlı oğulları ile dostlukları olduklarından Saruhanoğulları bu çocuğu kendi bölgelerine götürmüşler büyütmüşler yetiştirmişler daha sonra da emrine 100 kadar asker vererek Tavas kazasını yeniden hakim olması konusunda destek vermişler. Tavaslıoğullarından Ömer Ağa daha sonra buradaki hakimiyetini devam ettirmiş" şeklinde konuştu.

"Yıkılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor"

Konağın 1700'lü yıllarda kısmen yanmasına rağmen tekrar ayağa kaldırıldığını ifade eden Afatoğlu, "Konak, Muğla Valiliği, Aydın Muhasslılığı ve Denizli Muhasslığının sarayı olarak biliniyor. Günümüzde harap halde. Aslınsa koruma altına alınmış ama koruma altına almak çok yeterli değil. Çökmeye başlamış. Valiliğe, kaymakamlığa ve yetkililere çağrı yapıyorum. Bu tarihi konakta önümüzdeki günlerde en azından yıkılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konağın kurtulması gerekiyor. Çünkü bu konak ta bu bölgenin yaşanmışlıkları var. Bu bölgenin idarecileri oturmuş. Bizden sonraki nesillere aktarılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavasoğulları Konağı Tehlikede - Son Dakika

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