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Tavşanlı'da baca yangını korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan baca yangını kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tavşanlı\'da baca yangını korkuttu
16.12.2023 - 23:15,
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- Tavşanlı'da baca yangını korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan baca yangını kokuttu.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi, Kemal Zeytinoğlu Caddesinde bulunan M.Y.'ye ait iş yerinin henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan baca yangını kısa sürede büyüdü.

Yangını gören vatandaşlar ve iş yeri sahibi 112'yi arayarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine belirtilen yere gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi diğer iş yerlerinin yangının sıçraması önlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, Son Dakika

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