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Tavşanlı'da bağımlılıkla mücadelede programına tam katılım sağlandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da bağımlılıkla mücadelede programına tam katılım sağlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele eğitiminde 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele anlatımı sağlandı. DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu da geniş katılım ile iştirak etti. Eğitim canlı yayınla tüm öğrencilere ve dünyanın her köşesinden izleyiciyle paylaşıldı.

28.12.2023 - 01:33,
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Tavşanlı'da bağımlılıkla mücadelede programına tam katılım sağlandı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele eğitiminde 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele anlatımı sağlandı, DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu da geniş katılım ile iştirak etti.

Rektörün konuşmasının ardından üniversitedeki tüm akademik birimler tarafından belirlenen konferans salonu ve amfilerde Yeşilay Kütahya Şubesi tarafından görevlendirilen bir temsilci tarafından öğrencilere Bağımlılıklarla Mücadele eğitimi verildi. Söz konusu eğitim canlı yayınla da tüm öğrencilere ve dünyanın her köşesinden izleyiciyle paylaşıldı.

Tavşanlı'da, Yeşilay Temsilcisi Celalettin Altay ve Serkan Hüsnü Korkmaz, Meral Çakmak ve Ecem Nur Yazıcı düzenlenen programda Yeşilay Faaliyetleri konusunda bilgilendirmelerde bulundular. Rehber Öğretmen Ecem Nur Yazıcı program hakkında şunları söyledi: "50 bin öğrenciye aynı anda tüm akademik birimlerde bağımlılık semineri düzenledik. 50 bin öğrenciye aynı anda ulaşmak ve bağımlılığı önleyici çalışmalarda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Umuyorum böyle çalışmaların devamı da en kısa sürede gelmeye devam eder."

Tavşanlı\'da bağımlılıkla mücadelede programına tam katılım sağlandı
Kaynak: İHA
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