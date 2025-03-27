Tavşanlı'da Kitap Hırsızlığı

Tavşanlı'da ücretsiz kitap dağıtan kitapevinden kitap çaldılar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gönüllülük esasıyla işletilen ve halka ücretsiz kitap hizmeti sunan Gönüllü Kitapevi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi'nde bulunan kitapevine gece saatlerinde giren hırsızlar, kapı camını kırarak içerideki ikinci el kitapları çuvallara doldurup olay yerinden kaçtı. Kitapevinin gönüllü bakıcılığını yapan emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, kitapevinin yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla açıldığını ve zamanla kitapların da halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.

"Gündüzleri sürekli kapımız açıktı. Bu kitap evimiz bundan yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtları vatandaşların getirip geri dönüşüme kazandırılması için açılmıştı. Daha sonra baktık ki kağıt kartonların içerisinde kitaplar var. Biz de bu tür okunmuş kitapları atılmaktansa herkesin hizmetine sunalım istedik ve burayı açtık. Fakat bu son olay bize çok ilginç geldi. Burayı açtığımızdan bu güne üçüncü kez kitaplar çalındı. Keşke bizden istese idi, verirdik. Zaten ücretsiz olarak isteyen kitap alıp götürüyor," şeklinde konuşan Eser, hırsızların kitap istemeleri halinde kendilerine seve seve vereceklerini vurguladı.

Hırsızların olay yerinden ayrılırken kitapevinin içine kağıttan bir uçak atarak "uçtu gitti kitapların" mesajı vermek istediği belirtildi. Kitapevi yetkilileri, çalınan kitapların değeri nedeniyle polise haber vermediklerini ifade etti.