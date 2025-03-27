Tavşanlı'da Kitap Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tavşanlı'da Kitap Hırsızlığı

Gönüllü kitapevine giren hırsızlar, ücretsiz dağıtılan kitapları çaldı. Üçüncü kez hırsızlık yaşandı.

27.03.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da ücretsiz kitap dağıtan kitapevinden kitap çaldılar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gönüllülük esasıyla işletilen ve halka ücretsiz kitap hizmeti sunan Gönüllü Kitapevi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi'nde bulunan kitapevine gece saatlerinde giren hırsızlar, kapı camını kırarak içerideki ikinci el kitapları çuvallara doldurup olay yerinden kaçtı. Kitapevinin gönüllü bakıcılığını yapan emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, kitapevinin yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla açıldığını ve zamanla kitapların da halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.

"Gündüzleri sürekli kapımız açıktı. Bu kitap evimiz bundan yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtları vatandaşların getirip geri dönüşüme kazandırılması için açılmıştı. Daha sonra baktık ki kağıt kartonların içerisinde kitaplar var. Biz de bu tür okunmuş kitapları atılmaktansa herkesin hizmetine sunalım istedik ve burayı açtık. Fakat bu son olay bize çok ilginç geldi. Burayı açtığımızdan bu güne üçüncü kez kitaplar çalındı. Keşke bizden istese idi, verirdik. Zaten ücretsiz olarak isteyen kitap alıp götürüyor," şeklinde konuşan Eser, hırsızların kitap istemeleri halinde kendilerine seve seve vereceklerini vurguladı.

Hırsızların olay yerinden ayrılırken kitapevinin içine kağıttan bir uçak atarak "uçtu gitti kitapların" mesajı vermek istediği belirtildi. Kitapevi yetkilileri, çalınan kitapların değeri nedeniyle polise haber vermediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Kitapevi, Tavşanlı, Magazin, Kütahya, 3-sayfa, Kültür, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Kitap Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:56:43. #7.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Kitap Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement