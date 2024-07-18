Tavşanlı'da orman yangını - Son Dakika
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Tavşanlı'da orman yangını

Tavşanlı\'da orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

18.07.2024 15:54  Güncelleme: 15:58
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Tavşanlı'da orman yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Tavşanlı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ormanları Kelepir mevkiinde yangın çıktı. Yaylacık kule görevlilerinin dikkati üzerine yangın mahalline Orman İşletmeye ait ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 10 orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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