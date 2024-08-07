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Tavşanlı'da samanlık yangını korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan samanlık yangını çevre sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kelepir caddesinde Ali Ç.'ye ait samanlıkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ç.'ye ait samanlık henüz bilinemeyen sebepten dolayı alev aldı. Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangının dumanını fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri samanlık yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürüldü.

Sönen yangın sonrasında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, samanlığın bir kısmı hasar gördü.