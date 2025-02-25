Tayvan, Çinli Gemiye El Koydu

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Tayvan, Penghu Adaları'na giden bir denizaltı kablosunun bağlantısının kesilmesinin ardından Çin bağlantılı kargo gemisine el koyduğunu açıkladı.

Çin bağlantılı bir geminin bu senenin başında denizaltı kablolarda hasara neden olduğu iddialarının ardından alarma geçen Tayvan, adanın dünya ile bağlantı kurmasında hayati öneme sahip denizaltı telekomünikasyon bağlantılarının korunması amacıyla bölgedeki güvenliğin arttırılması talimatını vermişti. Tayvan sahil güvenliği, bugün yaptığı açıklamada ise Tayvan Boğazı'ndaki Penghu Adaları'na giden bir denizaltı kablosunun bağlantısının kesilmesinin ardından Çin bağlantılı kargo gemisine el koyduğunu açıkladı. Tayvan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, bağlantının kesildiği saatlerde Tayvan'ın güneybatı kıyısı açıklarında deniz kablosunun yakınına demir atan Togo'ya kayıtlı Çin mürettebatlı Hong Tai 58'i alıkoymak üzere 3 geminin bölgeye gönderildiği kaydedildi. "Elverişli Bayrak" (FOC) taşıyan ticaret gemisinin Togo bandıralı taşıdığı ve Çin bağlantılı olduğu ifade edilen açıklamada, "Geminin 8 kişilik mürettebatının tamamı Çin vatandaşı ve Çin'in gri bölgede taciz faaliyetinde bulunma ihtimalini göz ardı etmiyoruz" denildi.

Adı açıklanmayan Tayvanlı güvenlik yetkilisi, Tayvan yönetiminin konuyu ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirdiğini ifade ederek, "Olay, normalin ötesinde" dedi.

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde 5 deniz kablosu arızası vakası bildiren Tayvan, bu sayının 2024 yılında 3 ve 2023 yılında da 3 olduğunu açıkladı. - TAİPEİ