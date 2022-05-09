Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

09.05.2022 10:21
Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Asya ülkesi Tayvan'da yerel saatle 14.23'te deprem meydana geldi. Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Pasifik Okyanus tabanında meydana gelen depremin, 6.2 büyüklüğünde ve 20 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem, Tayvan'ın başkenti Taipei olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Yetkililer, herhangi bir maddi hasar ve can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. - TAİPEİ

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Güney Asya, Akdeniz, Deprem, Tayvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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