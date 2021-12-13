Taze marulları çöpe attı - Son Dakika

Adıyaman'da sayısı 30'un üzerinde taze marulu çöpe atan kişi ve kişilere vatandaşlar tepki gösterdi.

Adıyaman Alitaşı Mahallesi 1236. Sokakta bulunan çöp konteynırına bırakılan 30'un üzerinde taze kopartılmış, marulu fark eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri sebze, meyve fiyatlarına sürekli zam yapılırken yenilecek durumda olan marulların çöpe atılmasına anlam veremedi.

Mahalle sakinleri çöpteki marulları çıkartarak, küçükbaş hayvan besleyen bir kişiye marulları teslim etti.

Mahalle sakinleri, "Yeni kopartılmış taze marulları insan neden çöpe atar? Eğer satmıyorsan bir ihtiyaç sahibine ver. Hem nimeti çöpe atarak günaha giriyor hem de ihtiyaç sahiplerinin buna ulaşmasına engel oluyor" gibi ifadeler kullandı. - ADIYAMAN