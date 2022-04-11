Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu - Son Dakika
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Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu

11.04.2022 14:45
Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu

Mezitli Belediyesi ve kentte yaşayan vatandaşlar arasında köprü görevi gören 'Gönüllü Evleri', sanatın üretimle buluştuğu mekanlar haline geldi.

Mezitli Belediyesi ve kentte yaşayan vatandaşlar arasında köprü görevi gören 'Gönüllü Evleri', sanatın üretimle buluştuğu mekanlar haline geldi. Farklı mahallelerde 12 gönüllü evinde olduğu gibi Tece Gönüllü Evinde de vatandaşlar buluşuyor, çaylarını kahvelerini içerek güzel zamanlar geçiriyor, çeşitli kurslara katılıyor, sosyal faaliyetlerde bulunuyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin son durağında olması dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşların uğrak noktalarından birisi olan Tece Gönüllü Evi, el işi ve sanatsal kurslar dışında kalan zamanlarda kafeterya görevi görüyor. Gönüllü Evini gönüllü olarak açık tutmaya devam eden Feride Öke'nin çay ve kahvelerin yanında elleriyle hazırladığı pasta, kek gibi ikramlar da büyük ilgi çekiyor.

"Mezitli'de oluşan gönüllük kavramının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını düşünüyorum"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve başladığı ilk günden itibaren Mezitli'de şeffaf belediyecilik anlayışı ile gönüllülüğe büyük önem verdiğini belirterek, "Gönüllü evlerimizin bu kadar işlevsel olması ve en güzeli de bölge halkının ilgi göstermesi bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Mezitli'de oluşan gönüllük kavramının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını düşünüyorum. Belki grup grup başarılı örnekler vardır, ancak böylesi farklı alanları kapsayan gönüllük kavramının olduğunu sanmıyorum, çünkü bizim gönüllülerimiz sadece bir alanda faaliyet yapmıyor. Gönüllü Evlerimizde yapılan çalışmalarla onlarca kız öğrencimizin eğitimine destek oluyor. Mahallelilerle belediyemiz arasında köprü görevini görüyor. Mezitli'de yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili diyaloğu büyüterek başta ihtiyaç sahibi insanlarımız olmak üzere çok daha geniş kitlelere ulaşabiliriz. Yaptığımız yardımların doğru kişilere ulaşması açısından çok önemli bir referans noktası da Mezitli geneline yayılmış olan gönüllülerimiz olacaktır. Gönüllü Serasında emeklimiz Selman Kalender tek başına Mezitli Belediyesi Aşevinin sebze ihtiyacını karşılıyor. Kompost üretim gönüllülerimiz aynı zamanda öğrencilere ekonomik katkı sağlayacak faaliyetler yürütüyorlar. Belediyemize hayırsever olarak destek veren, Mezitli'nin Filizleri projemizde çocuk okutan gönüllülerimizi, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifinde üretim yapan gönüllülerimizi bir araya topladığımızda Kültür Merkezimizi dolduracak bir sayıya ulaşabiliriz. Belediyemize ve kentimize katkı sağlayan bu insanlarımızı desteklemek istiyoruz. Projelerimizden ve tesislerimizden ücretsiz yararlanmalarını, tarihi, kültürel ve sosyal geziler yapmalarını sağlayabiliriz" dedi. - MERSİN

Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu
Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu
Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu
Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tece Gönüllü Evi vatandaşların uğrak noktası oldu - Son Dakika


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