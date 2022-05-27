Tekeler HİS Göleti çiftçilerin kullanımına sunuldu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki Tekeler Hayvan İçme Suyu Göleti tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde yapım çalışmaları tamamlanan "Tekeler 1 Hayvan İçmesuyu Göleti" sayesinde bölgede yapılan hayvancılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlandı. Temelden 11 metre yüksekliğe sahip, 26 bin metreküp su depolama hacmine sahip gölet, rezervuarı tamamen doldu. Dolusavak bölümünden fazla suyun tahliyesi yapılırken, gölet bölge çiftçilerinin hizmetine sunuldu. - AYDIN