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Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye - Son Dakika

Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye

14.02.2022 00:58
Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye

Elazığ'da doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Gülden Kaya'nın evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi çalındı.

Elazığ'da doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Gülden Kaya'nın evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi çalındı. Durumdan haberdar olan Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, mağduriyet yaşayan Kaya'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçtiğimiz ay Kovancılar ilçesinde iddiaya göre evde olduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler bedensel engelli Gülden Kaya'nın (27) evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesini çaldı. Dışarı çıktığında sandalyesini yerinde göremeyen Kaya, annesi ile birlikte etrafa bakınmasına rağmen kimseyi göremedi. Kaya, sandalyesinin çalınmasıyla mağdur olduğunu Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'a iletti. Aileye ulaşan Fırat'ın girişimleri sonucu Kaya'ya ihtiyacı olan özellikli tekerlekli sandalye hediye edildi.

Gülden Kaya'nın taksi şoförü olan babasının 4 yıl önce Elazığ- Bingöl karayolunun 55. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

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Kovancılar, Engelli, Elazığ, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye - Son Dakika
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