Tekirdağ Büyükşehir, Çiftçiye Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir, Çiftçiye Desteğini Sürdürüyor

10.05.2022 09:39
Tekirdağ Büyükşehir, Çiftçiye Desteğini Sürdürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve çiftçiye yönelik destek çalışmaları kapsamında Malkara ve Çorlu'da üreticilere, aronya bitkisi ve domates fidesi dağıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve çiftçiye yönelik destek çalışmaları kapsamında Malkara ve Çorlu'da üreticilere, aronya bitkisi ve domates fidesi dağıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal üretime desteklerini artırarak devam ettirdiklerini belirten Başkan Albayrak, fide dağıtımı ile ilgili şöyle konuştu:

"Kırsal mahallelerde ikamet eden nüfusun tarımsal gelir düzeyinin artırılması amacıyla yeni ürün veya üretim biçimlerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Arıcılık, mantarcılık, mandacılık gibi uzun süredir bilinen ve uygulanan orman köylerine has yetiştiricilik türlerinin yanı sıra çözüme katkı sağlayabilecek yeni olanaklardan birisi de tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımının yaygınlaştırılmasıdır. Tekirdağ'da aronya ekim alanı 2 da'dır. Projenin uygulamaya konulması ile  üreticilerimizle birlikte örnek teşkil edecek, İlimize sosyo-ekonomik anlamda olumlu etkileri olacak ve ürün çeşitliliği artacaktır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vizyonunu oluşturan ögelerin arasında en önemli yeri tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Üzümsü Meyvelerin Ekiliş Alanlarının Geliştirilmesi' projesini uygulamaya koyduk. Proje kapsamında 5.000 adet aronya fidanı dağıtımı yapılacak.

Diğer taraftan çiftçilerimizin ihtiyacı olan kaliteli, piyasada talep gören ve ilimiz şartlarına uygun fide teminine katkı sağlamak, İlimiz sebze üreticilerinin desteklenmesi ve tüketicinin ihtiyacı olan taze sebze arzının sağlanması amacıyla Şarköy, Malkara ve Çorlu Ziraat Odaları ile protokol yapılarak 'Domates Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesini de uygulamaya koyduk. Bu yıl Ziraat odalarının talepleri doğrultusunda Malkara ilçemize 24.260 adet,  Çorlu ilçemize 30.000 adet ve Şarköy ilçemize de 71.450 adet olmak üzere toplamda 125.710 adet domates fidesi dağıtımı yapılacaktır." .

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise projenin üreticiler için son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, Başkan Albayrak başta olmak üzere projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından, domates fideleri ve aronya fidanları protokol üyeleri tarafından üreticilere dağıtıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Domates, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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