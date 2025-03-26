Tekirdağ\'da 11 Bin Kişilik İftar Programı Düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanda yaklaşık 11 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil alanda organize edilen iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Açık havada kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, iftar saatiyle birlikte oruçlarını açarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı. Marmara Denizi'ne karşı kurulan iftar sofralarında yoğun katılım dikkat çekerken, iftar programı boyunca çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 11 bin kişilik iftar sofraları drone ile havadan da görüntülendi. - TEKİRDAĞ