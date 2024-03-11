Tekirdağ'da 5 Bin Kişi Aynı Sofrada İftar Yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 5 Bin Kişi Aynı Sofrada İftar Yaptı

Tekirdağ\'da 5 Bin Kişi Aynı Sofrada İftar Yaptı

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar programında 5 bin kişi aynı sofrada oruçlarını açtı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde binlerce vatandaş bir araya geldi.

11.03.2024 20:47  Güncelleme: 21:00
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar programında 5 bin kişi aynı sofrada oruçlarını açtı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'ne geçen yıl kazandırılan Altınova Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar yemeğinde buluşan binlerce vatandaş, Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı. 'Gönül Sofraları' ismiyle geleneksel hale getirilen iftar yemeği sonunda dualar edildi. İlahi ve musiki eşliğinde vatandaşlar açık havada iftar yapmanın keyfini yaşadı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar yaptığı konuşmada, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz gönül sofralarımıza hepiniz hoş geldiniz. Burada güzel bir ortam var, güzel bir kardeşlik var. Hepinizin Ramazan Ay'ını kutluyorum. Allah nice Ramazanlara erişmemizi nasip etsin. Ramazan bolluk, bereket, güzellik demek. Rabbime şükürler olsun. Ramazanın tüm İslam alemine tüm Müslümanlara bereket getirmesini diliyorum. Özellikle Rabbimin mazlum Gazze Halkının bu zulümden kurtarılmasını diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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