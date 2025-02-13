Tekirdağ\'da Afet Eğitimi Düzenlendi

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Tekirdağ İl Müftülüğü'nde görevli gönüllü personellerin, afet sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla Müftülük Arama Kurtarma Ekibi eğitim programı düzenlendi.

Tekirdağ'a düzenlenen programa Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra İl Müftüsü Mustafa Soykök, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Türkiye Diyanet Vakfı Afet Koordinatörü Onur İnan ve Tekirdağ İl Müftülüğü personeli katıldı.

Programda bir konuşan Vali Soytürk, "Depremde şunu gördüm elhamdülillah büyük bir devletimiz var. Devletimiz büyük ama milletimizde necip bir millet. Çok olağanüstü şeyler gördüm, yardımlar yağdı. Yardımların dağıtımında birçok insan geldi Allah rızası için çalıştı. Bir çok insan zekatını getirdi orada dağıttı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Deprem yönetmeliğinden önce yapılan binaların kentsel dönüşümle yenilenmeli"

Vatandaşları ikna edilmesi suretiyle çok sayıda konutun depreme hazır hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Soytürk, "Bir deprem gerçeği var. Bununla ilgili de önlem almak gerekiyor. İlk yapılacak önlem bence binalarımızın depreme dayanıklı olması lazım. Özellikle deprem yönetmeliğinden önce yapılan binaların kentsel dönüşümle yeni hale getirilmesi lazım. Bize düşen vatandaşımızı ikna etmek olabildiğince çok fazla konutu depreme hazırlıklı hale getirmek" ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki arama-kurtarma ekipleri sayısı çok önemli"

Arama-kurtarma ekibi sayılarının arttırılması gerektiğini vurgulayan Soytürk, "Depremden önce bir hazırlık daha yapmamız lazım. O da arama-kurtarma ekipleri oluşturmak. Arama kurtarma ekiplerinin sayısı önemli ama daha önemlisi o bölgedeki arama-kurtarma ekipleri, çünkü zaman dar. O yüzden Tekirdağ'da arama-kurtarma ekip sayısını artırmamız gerekiyor. Çünkü Allah göstermesin eğer İstanbul'da bir deprem olursa bizim de etkilenmememiz mümkün değil. Din görevlilerinden oluşan bir arama-kurtarma ekibi bence çok kıymetli. İmam arkadaşlarımızdan, din görevlisi arkadaşlarımızdan arama-kurtarma ekibi oluşturulması, onların cemaatleriyle birlikte bulunduğu mahallede bu bilgileri yayması bir deprem olduğu zaman işleri çok kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bu iş çok kıymetli bir iş, katılanlardan, gönüllü olanlardan Allah razı olsun. Hiçbir deprem olmasın inşallah, o bilgilerinizi kullanmayın ama olursa o bilgilerle Tekirdağımıza, memleketimize hizmet etmiş olursunuz. Bu duygu ve düşüncelerle Müftümüzü ve AFAD Müdürümüzü tebrik ediyor, sevgiler saygılar sunuyor, berat kandilinizi kutluyorum" dedi. - TEKİRDAĞ