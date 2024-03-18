Tekirdağ'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

Tekirdağ\'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Soytürk, törende yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak şehitleri anma ve vatan sevgisini vurguladı.

18.03.2024 10:42  Güncelleme: 10:51
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Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla Atatürk Heykeline çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninde Vali Soytürk Şehitlik defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve İstiklal Harbimizin temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'ni kutlamak ve vatanımız, dinimiz ve bağımsızlığımız uğruna canları pahasına göğsünü düşmana siper eden şehitlerimizi anmak için burada bulunmaktayız. Şehitlerimiz, ay-yıldızlı şanlı al bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalandığı, ezanların okunduğu, huzurlu bir toplumda, birlik-beraberlik içinde kardeşçe yaşayabilmemiz için canlarını feda ettiler. Vatan ve Millet için yaptıkları fedakarlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. Onlar, Yüce Allah katında ve Milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiler. Emanetlerini sonsuza kadar koruyacağız ve yaşatacağız. Şehitlerimizden öğrendiğimiz inanç ve azim sayesinde bayrağımız sonsuza kadar özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız ebediyen okunacaktır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor; Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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