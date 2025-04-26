Tekirdağ'da Cayrokopter ile Trafik Denetimi

Tekirdağ'da cayrokopter destekli jandarma denetimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter kullanarak otoyol gişelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara Gişeleri ile E-80 Avrupa Otoyolu Saray ve Çorlu gişelerinde cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, kural ihlallerine anında müdahale edildi. Jandarma ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin, trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla aralıksız sürdürüleceği belirtildi.