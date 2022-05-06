Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı

06.05.2022 12:27
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Hıdırellez kahvaltısında vatandaşlar dileklerini denize bıraktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Hıdırellez kahvaltısında vatandaşlar dileklerini denize bıraktı.

5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez Bayramı Tekirdağ'da kahvaltı etkinliği ile kutlandı. Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, dileklerini denize attıktan sonra hazırlanan Hıdırellez Kahvaltısında buluştu. Tekirdağlı vatandaşlar hem denize dileklerini bıraktı, hem de sahilde sabah kahvaltısında buluşma imkanı buldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı

YORUMLAR
500
Hıdırellez Marmaris'te coşku ile kutlandı Hıdırellez Marmaris'te coşku ile kutlandı Tekirdağ, Baharı Hıdırellez Kahvaltısı ile Karşıladı Tekirdağ, Baharı Hıdırellez Kahvaltısı ile Karşıladı

Hıdırellez, Tekirdağ, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD'de dönemin savunma bakanı itiraf etti: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:18:51. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement