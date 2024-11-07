Tekirdağ\'da Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi'nde "Kadının Korunmasında Saha Uygulamaları ve KADES" başlıklı eğitim faaliyeti düzenleyerek, öğrencilere ve öğretim görevlilerine kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen eğitim programı, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, kadının toplumsal alanda güçlendirilmesine yönelik uygulamalar kapsamında, KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtıldı ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un sahadaki uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, KADES uygulamasının işleyişi ve kadına yönelik şiddet olaylarında acil müdahale sürecinde nasıl kullanılabileceği anlatıldı. Kadınların şiddet gördükleri anda güvenlik birimlerinden hızlı destek alabilmeleri için bu uygulamayı nasıl kullanabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, 6284 sayılı kanunun sahada uygulanışı ve kadınların haklarının korunması konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Katılımcılar, şiddetle mücadelede güvenlik güçlerinin destek ve bilinçlendirme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür eğitimlerin toplumsal farkındalığı artırmak adına önemli bir adım olduğunun altını çizdi. - TEKİRDAĞ