Tekirdağ\'da Leylek Göçü Görüntülendi

Tekirdağ semalarında Afrika'ya göç eden leylek sürüsü vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan leylekler, Tekirdağ üzerinden geçerken görsel bir şölen sundu. Tekirdağ'da yaşayan bir vatandaş, havada süzülen onlarca leyleği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Gökyüzünde sıralanan sürü, bölgedeki kuş gözlemcilerini ve doğa tutkunlarını heyecanlandırdı.

Uzmanlara göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yazı geçiren leylekler, ağustos ayı itibarıyla Afrika kıtasına doğru göç etmeye başlıyor. Leylekler, İstanbul Boğazı, Trakya, Hatay hattını izleyerek Nil Vadisi üzerinden Sudan, Etiyopya, Tanzanya ve Güney Afrika'nın kuzey bölgelerine ulaşıyor.

Göç süreci eylül ortasına kadar devam ederken, Tekirdağ semalarında görülen bu sürü göçün başladığını net biçimde ortaya koydu. - TEKİRDAĞ