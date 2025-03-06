Tekirdağ\'da Ordu ile İftar

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve protokol üyeleri, 5. Kolordu Komutanlığında görevli askerlerle iftar yaptı.

İftar programında edilen dua ve okunan ezanın ardından Vali Soytürk, 1. Ordu Komutanı Tokel ve protokol üyeleri oruçlarını açtı. Programda, Vali Soytürk ve 1. Ordu Komutanı Tokel, askerlerle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

İftar programına Vali Soytürk ve 1. Ordu Komutanı Tokel'in yanı sıra 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ve askerler katıldı. - TEKİRDAĞ