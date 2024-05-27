Tekirdağ'da sakatlanan uzman çavuş 20 yıl sonra gazi oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da sakatlanan uzman çavuş 20 yıl sonra gazi oldu

Tekirdağ\'da sakatlanan uzman çavuş 20 yıl sonra gazi oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken sakatlanan Uzman Çavuş Tamer Yüceli, 20 yıl sonra gazi unvanı aldı. Yıllarca tedavi gören Yüceli, vatan sevgisini çocuklarına da aşılamak istediğini belirtti.

27.05.2024 09:24
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında 2004 yılında görev yaparken katıldığı denetleme ve tatbikatta sakatlanarak yıllarca tedavi gören Uzman Çavuş Tamer Yüceli, 20 yıl sonra gelen gazilik unvanı ile büyük gurur yaşadı.

Tamer Yüceli 2000'li yıların başında uzman çavuş oldu. Yüce, 2004 yılında 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yaparken katıldığı denetleme ve tatbikatta sakatlanarak yıllarca tedavi gördü. Ancak Yüceli, o dönem vatanı karşılıksız sevdiğini ifade ederek sakatlandığı süreçte malulen emekli olup gazilik başvurusu yapmadığını söyledi. Yüceli, 15 yıl sonra gazi olmak için mücadele başlattı.

"Ameliyat olmasam felç kalabileceğim söylendi"

2004 yılında tatbikatta sakatlandığını ve birçok operasyon geçirdikten sonra tekrar göreve döndüğünü anlatan Tamer Yüceli, "Ardından ikinci tatbikata gönderildim orada daha da kötü olunca yeniden operasyona alındım. Komutanım görev yapacaksın deyince gitmiştim. Askeri hastaneye sevk edildim ve oradaki ameliyat yapan komutanım bana 'görev yapamazsın' raporu verince malulen emekli oldum" dedi.

Ameliyat sonrası ilk olarak eşinin kendisini terk ettiğini aktaran Tamer Yüceli, "İlk eşim evi terk etti. Beni hayata küstüren buydu. Gazilik ile ilgili hiçbir başvuru yapmamıştım. 2 yıl sonra malulen emekli oldum kendi iş yerimi kurdum. İş yerinde işçim beni CİMER'e şikayet etmiş, 'malulen emekli maaşı alıyor' diye. SGK 15 yıl sonra yazı yazdı ve raporun yenilenmesini istedi. Şehir hastanesinde raporum yenilendi onu kabul etmedi, askeri hastaneden raporun yenilenmesini istedi. O süreçte bir hukukçu ile Ankara'da tanıştık ve 'sen gazisin' diyerek hukuk sürecini başlattık. Avukatım Tamer Mahmutoğlu gönüllü olarak bu davayı aldı ve Ankara Bölge İdare mahkemesi 11. İdari Mahkemesinde verilen karar ile gazi olduğumu belirttiler. 20 yıl sonra gazi oldum. Biz doğuştan askeriz. Benim oğlumun adı Ömer Halis, Muhammet Efe, bizim vatan sevgimizi de çocuklarıma aşılayarak büyütmek istiyorum. Gazilik unvanı ile gurur duydum yeniden görev verilse gitmek isterim. Gazilik gururu ama bu unvan olmadan da bu vatanı karşılıksız sevenlerdeniz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da sakatlanan uzman çavuş 20 yıl sonra gazi oldu - Son Dakika

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