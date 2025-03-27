Tekirdağ’da Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ’da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

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Süleymanpaşa’da trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

27.03.2025 03:46
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Tekirdağ'da trafik denetimleri

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik denetimleri aralıksız sürerken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda ve şehir merkezinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ile cep telefonu kullanımı ve GBT denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin amacının, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının azaltılması ve halkın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak olduğu belirtildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ile birlikte hareket eden ekipler, sürücülerin dikkatini çekerek, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uymasının, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ’da Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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