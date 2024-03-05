Şarköy'de İlçe Müftülüğü tarafından İzcilik Tanıtım Semineri düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Şarköy'de İlçe Müftülüğü tarafından İzcilik Tanıtım Semineri düzenlendi

Şarköy\'de İlçe Müftülüğü tarafından İzcilik Tanıtım Semineri düzenlendi

Şarköy Müftülüğü Kebir Camii'nde gerçekleştirilen seminerde, din görevlilerine izciliğin tarihçesi, izci kampları, izciliğin dünyada yayılması, izcilik metotları ve izcilerin yaptığı aktiviteler hakkında bilgiler verildi.

05.03.2024 10:41
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Tekirdağ Şarköy'de İlçe Müftülüğü tarafından, din görevlilerine yönelik "İzcilik Tanıtım Semineri" verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Şarköy Müftülüğü Kebir Camii'nde seminer düzenlendi.

Şarköy İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'in açılış konuşmasının ardından Tekirdağ Diyanet İzci Liderleri Onur Çelen ve Mehmet Sadık Erdem tarafından verilen seminerde izciliğin tarihçesi, izci kampları, izciliğin dünyada yayılması, izcilik metotları ve izcilerin yaptığı aktiviteler hakkında din görevlilerine bilgiler verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şarköy'de İlçe Müftülüğü tarafından İzcilik Tanıtım Semineri düzenlendi - Son Dakika

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