Tekstil Sektöründe Güçlü Vizyon - Son Dakika
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Tekstil Sektöründe Güçlü Vizyon

Tekstil Sektöründe Güçlü Vizyon

BTSO Başkanı Burkay, Bursa'nın teknik tekstil üretiminde daha iyi bir seviyeye ulaşması gerektiğini söyledi.

15.03.2025 12:08
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tekstil Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek Bursa'nın teknik ve fonksiyonel tekstil üretiminde daha iyi bir seviyeye ulaşması gerektiğini söyledi. Başkan Burkay, bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen BUTEKOM'un mükemmeliyet merkezleriyle sektöre önemli katkılar sunduğunu belirtti.

BTSO çatısı altında tekstil sektörünün tüm dinamiklerini bir araya getiren Tekstil Konseyi, istişare toplantısını iş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi Bursa Business School'da gerçekleştirdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'deki oda ve borsalar arasında ilk kez BTSO bünyesinde kurulan sektörel konsey yapılanmasının, projelerin ortaya çıktığı en önemli platformlardan biri olduğunu ifade etti. Bursa ve Türkiye'nin tekstil alanında yüzyıllardır süregelen güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Burkay, bu potansiyelin ekonomik kalkınmanın en önemli itici gücü olduğunu söyledi.

"Toplumların öncelikleri değişiyor"

1961 yılında kurulan ilk OSB'nin ardından Bursa'nın tekstil sektöründe önemli bir konuma ulaştığını hatırlatan Burkay, sektörün bu kapasitesini daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Dijital dönüşümün yeni alanları ortaya çıkardığını belirten İbrahim Burkay, "Artık toplumların öncelikleri değişiyor, tüketici tercihleri farklılaşıyor. Sektörümüz de bu dönüşüme uyum sağlamalı ve üretim süreçlerini bu doğrultuda şekillendirmelidir" dedi.

"Teknik tekstilde daha güçlü olmalıyız"

Tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya ihracatının yüzde 4'ünü oluşturduğunu ve sektörün dış ticaret hacminin yaklaşık 875 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Başkan Burkay, mekan tekstili, giyim tekstili ve teknik tekstillerin sektörün ana dallarını oluşturduğunu söyledi. Teknik ve fonksiyonel tekstillerde istenilen seviyede olunmadığını belirten Burkay, "Bu alanda daha iyi olmak zorundayız. Dünya bu konuda önemli adımlar atıyor, özellikle ABD ve Almanya ciddi üreticiler. Bizde de bilgi ve birikim var. Ancak üretimi ve teknolojiyi artırmak için sektörümüzü regülasyonlarla desteklemeliyiz. Bu, öncelikli bir konu." dedi.

BUTEKOM'da uluslararası çalışmalar yapılıyor

Teknik tekstil mükemmeliyet merkezini bünyesinde barındıran BUTEKOM'un bu vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Burkay, "BUTEKOM çatısı altında teknik tekstil alanında birçok uluslararası çalışma yürütüyoruz. Merkezimiz, proje ve teknik destekten numune üretimine, teknik raporlamadan eğitim ve organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Firmalarımızı merkezimizin sunduğu teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Sinerjiyi artırarak ortak projeler geliştirmeliyiz"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise Bursa'nın tarih boyunca tekstilin merkezi olduğunu ve yenilikçi üretim anlayışıyla dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Küresel tedarik zincirindeki dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve yeni pazarlara açılım konularına odaklanılması gerektiğini belirten Uğur, "Firmalarımız arasındaki sinerjiyi artırarak ortak projeler geliştirmeli, kümelenme modelleriyle ölçek ekonomisinin avantajlarından daha fazla yararlanmalıyız" dedi.

Tekstilde 6 Ur-Ge projesi

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'da tekstil sektöründe güçlü bir işbirliği kültürünün bulunduğunu dile getirdi. BTSO'nun sektöre yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen İsmail Kuş, tekstil alanında 6 UR-GE projesi gerçekleştirdiklerini kaydetti. İsmail Kuş, fuarcılık ve alım heyeti çalışmalarıyla da firmaların uluslararası pazarlara açılmasını desteklediklerini ifade ederek, "Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hareket etmeli ve firmalarımızın projelerden daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Konseyde ortak akıl harekete geçti

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, BTSO öncülüğünde kurulan konseyin kentin tüm dinamiklerini bir araya getiren önemli bir platform olduğunu söyledi. Konseyin gerçekleştirdiği strateji arama çalıştayları sonucunda yol haritalarını belirlediklerini ifade eden Uçkun, "Sektörümüzün ortak aklını harekete geçirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

BTSO 5. Meslek Komitesi Başkanı Davut Gürkan ise yapılan çalıştaylar ve istişare toplantıları sonrasında önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Gürkan, BTSO'nun BUTEKOM ve mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle sektöre önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İki çalışma grubu oluşturuldu

Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Türkiye'nin tekstil alanında güçlü bir birikime sahip olduğunu belirterek, kamu kurumları olarak sektörle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Tekstil Konseyi toplantısında, ayrıca "Teknik Tekstil ve İnovasyon Çalışma Grubu" ile "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu" oluşturuldu. Bu gruplarda görev alacak üyeler belirlendi ve sektörün geleceği için çalışmalar başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekstil Sektöründe Güçlü Vizyon - Son Dakika

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