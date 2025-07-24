TELE1'e RTÜK'ten Cezalar - Son Dakika
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Yerel

TELE1'e RTÜK'ten Cezalar

24.07.2025 15:23
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RTÜK, TELE1'e 15 Temmuz ile ilgili ifade ve içeriklerden dolayı yaptırımlar uyguladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü değersizleştirmeye ve İslam diniyle ilişkilendirmeye yönelik ifadeler nedeniyle TELE1'e yaptırım uygulandı.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında, TELE1'de yayınlanan '4 Soru 4 Yanıt' programında Merdan Yanardağ'ın 15 Temmuz'a ilişkin "15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi", "Bu darbenin temel sorumlusu AK Parti iktidarıdır" ve "Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir şey görmüyorum. Yok öyle bayram" açıklamaları, kamu sorumluluğu ile bağdaşmayan ve toplumu ayrıştırıcı nitelikte ifadeler olarak değerlendirildi. Söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan 'toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle TELE1'e üst sınırdan idari para cezası ve 5 gün yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

Devlet büyüklerine hakarete yaptırım

5 Temmuz tarihinde TELE1'de yayınlanan 'Çürüme' programı ile Halk TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın devlet büyüklerine ve bakanlara yönelik sözleri kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulundu. Yayınların kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içerdiği tespit edildi. Bu nedenle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan 'yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olmalıdır' hükmü gereğince her iki yayın organına da üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

NR1 Türk'e gizli ticari iletişim cezası

NR1 Türk kanalında, klip aralarında tanıtımı yapılan bazı kişilerin kanalın 'Talents' başlıklı bölümünde yer alması üzerine yapılan incelemede bu yayınların gizli ticari iletişim niteliğinde olduğu değerlendirildi. 6112 sayılı Kanun'un 9. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu tespit edilen bu durum nedeniyle NR1 Türk hakkında da idari para cezası uygulandı.

Müstehcen ve usule aykırı yayına ceza

YILDIZ EN kanalında gerçekleştirilen tele-alışveriş yayınlarının hem kesintisiz 15 dakikalık yayın şartını karşılamadığı hem de günlük yasal süreyi aştığı tespit edilerek, idari para cezası uygulandı. Ayrıca TV+ logolu kuruluşta yayınlanan bir filmde müstehcen unsurlar bulunduğu ve toplumun genel değerlerine aykırı olduğu belirlendi. RTÜK, içerik açısından sakıncalı bulunan bu yayınlar nedeniyle ilgili medya hizmet sağlayıcısına idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Politika, Güncel, Hukuk, Yerel, Tele1, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel TELE1'e RTÜK'ten Cezalar - Son Dakika

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